Caso Orlandi – Gregori, Silvestri (M5S): giornata storica (Di giovedì 23 marzo 2023) , ora verità e giustizia – “Oggi è una giornata storica: su mia proposta la Camera ha dato il via alla commissione d’inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Se confermata al Senato, questa sarà una splendida notizia per le famiglie, per i cittadini e per la dignità del nostro Paese”. Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S. “Chi è riuscito a occultare le storie di Emanuela e Mirella, lo ha fatto poggiandosi su l’idea di un’Italia debole, alla quale fosse possibile imporre omertà e silenzio. Ora è doveroso lavorare con la schiena dritta per arrivare a quella verità che è stata nascosta per quarant’anni”. “In Aula ho ritenuto doveroso che il Parlamento italiano si scusasse con le famiglie di Emanuela e Mirella, per il tanto, troppo tempo che ci è voluto per ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 marzo 2023) , ora verità e giustizia – “Oggi è una: su mia proposta la Camera ha dato il via alla commissione d’inchiesta sulle scomparse di Emanuelae Mirella. Se confermata al Senato, questa sarà una splendida notizia per le famiglie, per i cittadini e per la dignità del nostro Paese”. Lo afferma Francesco, capogruppo alla Camera M5S. “Chi è riuscito a occultare le storie di Emanuela e Mirella, lo ha fatto poggiandosi su l’idea di un’Italia debole, alla quale fosse possibile imporre omertà e silenzio. Ora è doveroso lavorare con la schiena dritta per arrivare a quella verità che è stata nascosta per quarant’anni”. “In Aula ho ritenuto doveroso che il Parlamento italiano si scusasse con le famiglie di Emanuela e Mirella, per il tanto, troppo tempo che ci è voluto per ...

