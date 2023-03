Bojan Krkic e la scoperta della libertà della bicicletta

(Di giovedì 23 marzo 2023) C'era un tempo nel quale una grandissima parte di chi si diceva, dice, "esperto di calcio" consideravaun giocatore in rampa di lancio per diventare uno dei migliori attaccanti al mondo. Previsione scontata, o così sembrava, per un giocatore che segnava un gol dietro l'altro con la maglia delle giovanili del Barcellona. E allora la cosiddetta "cantera" del Barcellona era considerata il massimo del massimo del calcio giovanile europeo, una sorta di Eden dello scouting di futuri campioni.segnava così tanto – in otto anni alla Masia ha messo a segno 648 reti in partite ufficiali, in media quasi tre gol a partita – che sembrava destinato a essere un altro Messi. Mica male avere due Messi in squadra, pensavano a Barcellona. Non ci furono due Messi in maglia blaugrana....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Bojan si ritira dal calcio giocato: domani la conferenza stampa al #CampNou - El_Presid3nt : RT @DanVMor: Non sono solito ripostare miei vecchi pezzi, però insomma, oggi Bojan Krkic si ritira dal calcio a 32 anni. - Pelamity : RT @DanVMor: Non sono solito ripostare miei vecchi pezzi, però insomma, oggi Bojan Krkic si ritira dal calcio a 32 anni. - Fantacalcio : Bojan Krkic, addio al calcio: si ritira a 32 anni - Dondolino72 : RT @RivistaUndici: Bojan Krkic ha annunciato il suo ritiro a 32 anni, dopo una carriera passata interamente a deludere le aspettative sul s… -

, ex Barcellona, Roma, Milan e Ajax tra le altre, si ritira all'età di 32 anni . L'annuncio lo dà in lacrime nelle strutture del Barça insieme al presidente Laporta e davanti ad alcuni ex ...Commenta per primo, 32enne ex calciatore della Roma e del Milan, ma anche e soprattutto del Barcellona dove è stato il primo ad essere chiamato 'nuovo Messi', ha annunciato oggi il proprio ritiro dal calcio ...... pedalare una bici gravel tra stradine e sterrati C'era un tempo nel quale una grandissima parte di chi si diceva, dice, 'esperto di calcio' consideravaun giocatore in rampa di lancio ...

Bojan Krkic, addio al calcio: si ritira a 32 anni Fantacalcio ®

"Grazie a tutti per essere qui. Voi presenti siete persone molto importanti per me. Ho fatto il provino al Barça quando avevo otto anni e ora, dopo tante esperienze e lezioni di vita, voglio ...Bojan Krkic segnava così tanto – in otto anni alla Masia ha messo a segno 648 reti in partite ufficiali, in media quasi tre gol a partita – che sembrava destinato a essere un altro Messi. Mica male ...