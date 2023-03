Abodi: «Più giovani in nazionale? Diritti tv in base a minuti giocati» (Di giovedì 23 marzo 2023) “Nei prossimi giorni inizierò a dialogare con la Lega Serie A anche per definire quello che la legge Melandri aveva stabilito, cioè la distribuzione di risorse finanziarie, ovvero al 5% dei Diritti televisivi, in funzione del coinvolgimento dei giovani in campo”. Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani, a “24 L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 23 marzo 2023) “Nei prossimi giorni inizierò a dialogare con la Lega Serie A anche per definire quello che la legge Melandri aveva stabilito, cioè la distribuzione di risorse finanziarie, ovvero al 5% deitelevisivi, in funzione del coinvolgimento deiin campo”. Lo ha detto Andrea, ministro per lo Sport e i, a “24 L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

