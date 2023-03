Waze si aggiorna in beta e torna a supportare Android Auto Coolwalk (Di mercoledì 22 marzo 2023) Con l'ultima versione beta di Waze (la v. 4.93.5.5) viene reintrodotto il supporto per Android Auto Coolwalk. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 22 marzo 2023) Con l'ultima versionedi(la v. 4.93.5.5) viene reintrodotto il supporto per. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da Tutto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... avespartacus : RT @HDblog: Waze aggiorna le mappe: ora mostra anche le ricariche elettriche - iLuca90 : #Waze si aggiorna introducendo le stazioni di ricarica per le auto elettriche e le compatibilità con le spine prese… - fainfoscienza : Waze si aggiorna con una funzione utile ai guidatori di veicoli elettrici Google ha annunciato in un post sul suo… - AmePhenix : #Waze si aggiorna con una funzione utile ai guidatori di veicoli elettrici - FABsussidiario : Dov’è la colonnina di ricarica più vicina? L’app Waze aggiorna la mappa in tempo reale per chi ha un’auto elettrica… -