Ultime Notizie – “In tribunale in manette, se mi sparano vinco Casa Bianca” (Di mercoledì 22 marzo 2023) ‘Voglio andare in tribunale in manette’. Così Donald Trump ha detto ai suoi consiglieri che non vuole nessun trattamento speciale se verrà incriminato dal procuratore Manhattan per il caso Stormy Daniels. Secondo quanto riferisce il Guardian, l’ex presidente vuole un vero e proprio show, vuole sfruttare al massimo, per fomentare la sua base elettorale, l’occasione di mostrarsi come vittima di una persecuzione politica. Anche a rischio di affrontare pericoli personali. Ai consiglieri ed al team legale che avanzano preoccupazioni per la sua sicurezza, Trump nel weekend ha più volte affermato di non aver paura che qualcuno possa sparargli. Anzi in questo caso diventerebbe “un martire” e, ha aggiunto, probabilmente vincerebbe di nuovo la Casa Bianca nel 2024. Così Trump da giorni insiste che vuole arrivare al ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 marzo 2023) ‘Voglio andare inin’. Così Donald Trump ha detto ai suoi consiglieri che non vuole nessun trattamento speciale se verrà incriminato dal procuratore Manhattan per il caso Stormy Daniels. Secondo quanto riferisce il Guardian, l’ex presidente vuole un vero e proprio show, vuole sfruttare al massimo, per fomentare la sua base elettorale, l’occasione di mostrarsi come vittima di una persecuzione politica. Anche a rischio di affrontare pericoli personali. Ai consiglieri ed al team legale che avanzano preoccupazioni per la sua sicurezza, Trump nel weekend ha più volte affermato di non aver paura che qualcuno possa sparargli. Anzi in questo caso diventerebbe “un martire” e, ha aggiunto, probabilmente vincerebbe di nuovo lanel 2024. Così Trump da giorni insiste che vuole arrivare al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Londra fornirà a #Kiev munizioni all’uranio impoverito. #Mosca:?«Sarà tragedia globale»… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - QdSit : Laura Bonafede, il caso nelle mani del ministro Valditara: domani incontro con Turano - VesuvioLive : Mare Fuori da record: disco d’oro per Origami all’alba, platino per la sigla in napoletano - fendente1 : RT @EStradini: Ultime notizie il gatto maschio viene sterilizzato dall ASL ma., per problemi di anestesia, al momento non toccato le fem… -