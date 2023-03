Roma, Cassano: «La vergogna del calcio italiano» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Antonio Cassano molto duro verso la sua ex squadra, la Roma: «Risse, manate, troppo nervosismo, mi fa tenerezza Dybala» Antonio Cassano ci va giù pesante contro la Roma. La sconfitta nel derby non è piaciuta all’ex giallorosso, soprattutto per il nervosismo con cui la squadra di Mourinho ha caricato la partita. «Risse, manate, troppo nervosismo. Tutta la panchina che entra in campo. Questa è la vergogna del calcio italiano. Potrà anche arrivare seconda, ma Mourinho sta facendo di male in peggio. La Lazio ha provato a proporre la sua idea di gioco mentre la Roma e Dybala mi hanno fatto tenerezza». L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Antoniomolto duro verso la sua ex squadra, la: «Risse, manate, troppo nervosismo, mi fa tenerezza Dybala» Antonioci va giù pesante contro la. La sconfitta nel derby non è piaciuta all’ex giallorosso, soprattutto per il nervosismo con cui la squadra di Mourinho ha caricato la partita. «Risse, manate, troppo nervosismo. Tutta la panchina che entra in campo. Questa è ladel. Potrà anche arrivare seconda, ma Mourinho sta facendo di male in peggio. La Lazio ha provato a proporre la sua idea di gioco mentre lae Dybala mi hanno fatto tenerezza». L'articolo proviene daNews 24.

