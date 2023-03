Lo studio di C’è Posta Per Te teatro della proposta di matrimonio del conduttore di Rai3 (Di mercoledì 22 marzo 2023) studio C'è Posta per te Riceviamo e pubblichiamo. Gentile Redazione, mi permetto di scrivervi per segnalare una storia che secondo me il pubblico dovrebbe conoscere. Il vostro è un sito con un grande seguito anche tra la gente del settore, quindi mi sembra il migliore a cui segnalarla. In queste settimane si è scritto tantissimo di Maria De Filippi e del suo modo di gestire il dolore per la perdita di Maurizio Costanzo, ma c’è una storia di cui quasi nessuno è al corrente ed è un peccato, perchè lascia capire che tipo di donna sia. Una delle sue storiche componenti della redazione di C’è Posta per Te, Veronica (Di Spirito, ndDM), è infatti la fidanzata di un giornalista molto noto, Federico Ruffo, il conduttore di Mi Manda RaiTre. Ruffo ha deciso di chiederle di sposarlo e per farlo aveva realizzato ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 22 marzo 2023)C'èper te Riceviamo e pubblichiamo. Gentile Redazione, mi permetto di scrivervi per segnalare una storia che secondo me il pubblico dovrebbe conoscere. Il vostro è un sito con un grande seguito anche tra la gente del settore, quindi mi sembra il migliore a cui segnalarla. In queste settimane si è scritto tantissimo di Maria De Filippi e del suo modo di gestire il dolore per la perdita di Maurizio Costanzo, ma c’è una storia di cui quasi nessuno è al corrente ed è un peccato, perchè lascia capire che tipo di donna sia. Una delle sue storiche componentiredazione di C’èper Te, Veronica (Di Spirito, ndDM), è infatti la fidanzata di un giornalista molto noto, Federico Ruffo, ildi Mi Manda RaiTre. Ruffo ha deciso di chiederle di sposarlo e per farlo aveva realizzato ...

