Giuntoli e altri due colpi: la Juventus prepara l’assalto al Napoli (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Napoli 2022-23 è la grande macchina costruita da Cristiano Giuntoli. Prima dei meriti del campo e di mister Spalletti, gli azzurri sono stati costruiti alla scrivania dal direttore sportivo. I suoi meriti sono sotto gli occhi di tutti e ora è finito nel mirino di tutti i top club europei e anche della Juventus. La dirigenza bianconera è in fase di ricostruzione totale e sta pensando all’attuale diesse azzurro per investire con intelligenza e programmazione sul mercato. Napoli Giuntoli Giuntoli alla Juventus? I bianconeri vogliono il triplo colpo Secondo quanto riferisce Michele Criscitiello durante Sportitalia Mercato, la Juventus vuol prendere Giuntoli e anche il suo staff. I bianconeri non si accontenterebbero solo del ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il2022-23 è la grande macchina costruita da Cristiano. Prima dei meriti del campo e di mister Spalletti, gli azzurri sono stati costruiti alla scrivania dal direttore sportivo. I suoi meriti sono sotto gli occhi di tutti e ora è finito nel mirino di tutti i top club europei e anche della. La dirigenza bianconera è in fase di ricostruzione totale e sta pensando all’attuale diesse azzurro per investire con intelligenza e programmazione sul mercato.alla? I bianconeri vogliono il triplo colpo Secondo quanto riferisce Michele Criscitiello durante Sportitalia Mercato, lavuol prenderee anche il suo staff. I bianconeri non si accontenterebbero solo del ...

