Genoa, Salcedo: «Il Ferraris pieno è uno spettacolo. Ci danno una carica eccezionale» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Eddie Salcedo, attaccante del Genoa, ha parlato dopo la recente vittoria in campionato contro il Brescia e in vista della sfida con la Reggina Eddie Salcedo, attaccante del Genoa, ha parlato a Primocanale. PAROLE – «Sono felice per i gol, per quella corsa verso i nostri tifosi e vedere che li c’erano Sturaro e Criscito che mi abbracciavano. Emozioni pazzesche perché sono genovese e tifoso del Genoa. Siamo in gruppo forte. Il mio sogno? Tornare in serie A con questa maglia che è la più antica d’Italia. Mio padre ha detto che il ritorno qui è un paradiso e ha ragione. La testa è tutta su questo finale, dobbiamo tornare in A. Il Ferraris pieno è uno spettacolo. Ci danno una carica eccezionale. Per ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Eddie, attaccante del, ha parlato dopo la recente vittoria in campionato contro il Brescia e in vista della sfida con la Reggina Eddie, attaccante del, ha parlato a Primocanale. PAROLE – «Sono felice per i gol, per quella corsa verso i nostri tifosi e vedere che li c’erano Sturaro e Criscito che mi abbracciavano. Emozioni pazzesche perché sono genovese e tifoso del. Siamo in gruppo forte. Il mio sogno? Tornare in serie A con questa maglia che è la più antica d’Italia. Mio padre ha detto che il ritorno qui è un paradiso e ha ragione. La testa è tutta su questo finale, dobbiamo tornare in A. Ilè uno. Ciuna. Per ...

