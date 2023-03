Boxe femminile, Sirine Charaabi giganteggia e vola in semifinale ai Mondiali: medaglia sicura (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sirine Charaabi continua a impressionare ai Mondiali 2023 di Boxe femminile e vola in semifinale nella categoria fino a 52 kg (non presente nel programma delle Olimpiadi di Parigi 2024). Il nostro peso mosca ha letteralmente dominato sul ring di New Delhi (India), giganteggiando in maniera perentoria contro la mongola Yesugen Oyuntsetseg e si è imposta con verdetto unanime (5-0: tre 30-27, due 29-28). L’azzurra si è così garantita almeno la medaglia di bronzo, ma naturalmente punta a scalare ulteriormente le gerarchie nella rassegna iridata: tra un paio di giorni tornerà sul ring per fronteggiare la giapponese Rinka Kinoshita (testa di serie numero 2 del tabellone). La 23enne di origini tunisine salirà su un podio internazionale di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023)continua a impressionare ai2023 diinnella categoria fino a 52 kg (non presente nel programma delle Olimpiadi di Parigi 2024). Il nostro peso mosca ha letteralmente dominato sul ring di New Delhi (India),ndo in maniera perentoria contro la mongola Yesugen Oyuntsetseg e si è imposta con verdetto unanime (5-0: tre 30-27, due 29-28). L’azzurra si è così garantita almeno ladi bronzo, ma naturalmente punta a scalare ulteriormente le gerarchie nella rassegna iridata: tra un paio di giorni tornerà sul ring per fronteggiare la giapponese Rinka Kinoshita (testa di serie numero 2 del tabellone). La 23enne di origini tunisine salirà su un podio internazionale di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Boxe femminile, Sirine Charaabi giganteggia e vola in semifinale ai Mondiali: medaglia sicura - - OA_Sport : Boxe: Giordana Sorrentino ai quarti dei Mondiali femminili, per lei successo senza alcun problema nella serata indi… - DanieleBenini7 : @Nicola89144151 mi sa che la Boxe alle olimpiadi non la rivedremo se non risolvono in fretta questi errori - francioniflli : Mondiali Boxe femminile: incredibile! Assunta Canfora subisce un INESISTENTE KO tecnico - OA_Sport : Boxe femminile, il video del furto subito da Assunta Canfora ai Mondiali: tecnici e telecronista increduli - -

Boxe: Mondiali donne. Testa e Sorrentino raggiungono i quarti in india Sul ring di Nuova Delhi, le due italiane vanno a caccia domani delle semifinali NUOVA DELHI (INDIA) - Irma Testa e Sorrentino approdano ai quarti di finale del Mondiale Elite femminile, in corso di svolgimento sul ringe del K. D. Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi (India). Nella categoria dei 57 Kg, Testa si impone per 5 - 0 sulla vietnamita Hao; il bronzo Tokyo 2020 boxerà ... Boxe, Mondiali: Canfora derubata, scandalo senza precedenti Napoli . Derubata è l'aggettivo giusto per rendere l'idea di cosa è accaduto ad Assunta Canfora. La napoletana era attesissima all'esordio nel Mondiale Elite di pugilato femminile in corso di svolgimento alla K. D. Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi (India). L'azzurra ha sfidato la colombiana Gabriela Camilo Bravo negli ottavi di finale della categoria dei 63 kg. Il ... Boxe Femminile, Irma Testa trionfa agli ottavi e vola ai quarti di finale Irma Testa inarrestabile! La butterfly oplontina si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali di boxe femminile, in corso di svolgimento sul ring di New Delhi (India) . La campionessa di Torre Annunziata ha rispettato i pronostici battendo la vietnamita Thi Thanh Hao Nguyen e imponendosi con uno ... Sul ring di Nuova Delhi, le due italiane vanno a caccia domani delle semifinali NUOVA DELHI (INDIA) - Irma Testa e Sorrentino approdano ai quarti di finale del Mondiale Elite, in corso di svolgimento sul ringe del K. D. Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi (India). Nella categoria dei 57 Kg, Testa si impone per 5 - 0 sulla vietnamita Hao; il bronzo Tokyo 2020 boxerà ...Napoli . Derubata è l'aggettivo giusto per rendere l'idea di cosa è accaduto ad Assunta Canfora. La napoletana era attesissima all'esordio nel Mondiale Elite di pugilatoin corso di svolgimento alla K. D. Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi (India). L'azzurra ha sfidato la colombiana Gabriela Camilo Bravo negli ottavi di finale della categoria dei 63 kg. Il ...Irma Testa inarrestabile! La butterfly oplontina si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali di, in corso di svolgimento sul ring di New Delhi (India) . La campionessa di Torre Annunziata ha rispettato i pronostici battendo la vietnamita Thi Thanh Hao Nguyen e imponendosi con uno ... Boxe femminile, il video del furto subito da Assunta Canfora ai Mondiali: tecnici e telecronista increduli OA Sport Boxe femminile, Sirine Charaabi giganteggia e vola in semifinale ai Mondiali: medaglia sicura Sirine Charaabi continua a impressionare ai Mondiali 2023 di boxe femminile e vola in semifinale nella categoria fino a 52 kg (non presente nel programma delle Olimpiadi di Parigi 2024). Il nostro ... Sport in TV oggi mercoledì 22 marzo: il programma completo Ecco il palinsesto completo degli sport in tv di oggi, poco calcio ma tantissime altre discipline da gustarsi. Sirine Charaabi continua a impressionare ai Mondiali 2023 di boxe femminile e vola in semifinale nella categoria fino a 52 kg (non presente nel programma delle Olimpiadi di Parigi 2024). Il nostro ...Ecco il palinsesto completo degli sport in tv di oggi, poco calcio ma tantissime altre discipline da gustarsi.