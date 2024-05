Liverpool vs Tottenham Hotspur – probabili formazioni

Sembra che le stagioni di entrambe le squadre siano ormai virtualmente finite, anche se non c’è ancora l’aritmetica a sancirlo. Il Liverpool non vincerà il titolo, anche se esiste ancora una quota, intorno al 250,00, mentre il Tottenham molto difficilmente finirà tra i primi quattro della ... Continua a leggere>>

Milano, 15 aprile 2024 - È una delle corse al titolo più avvincenti degli ultimi anni in Premier League. Tre squadre in due punti e basta un semplice passo falso per cambiare tutto. Un po' come avvenuto in questa trentatreesima giornata dove il Liverpool e l'Arsenal hanno lasciato per strada punti ... Continua a leggere>>