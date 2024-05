LIVE Darderi-Navone - Challenger Cagliari 2024 in DIRETTA | inizia il matc - sara derby in finale con Musetti?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-GALAN ALDIDALLE 15.00al servizio Giocatori in campo! 17:05 I due si ritrovano dopo il 1° turno di Bucharest, dominato dal giovane argentino di belle speranze. Quel giorno, l’azzurro non era particolarmente in palla e finì con il cedere 5 game di fila nel secondo parziale, dopo essere stato in vantaggio 3-1. 17:00 Chiude Lorenzoe lascia strada libera a. Chi vince se la vedrà con il toscano nelladeldi. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella ...