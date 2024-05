Non era lombalgia - ma un tumor - denunciati tre medici Così è morta Stella Alaimo Franco a Treviglio Bergamo

(Di sabato 4 maggio 2024) Èa 61 anni per une ai polmoni ormai in metastasi ma che è stato scoperto troppo tardi perché inizialmente scambiato per una. Ora i figli di, scomparsa a) lo scorso 30 marzo, hanno presentato denuncia, assistiti dall’avvocato Massimo Trabattoni, nei confronti di tredell’ospedale die anche dell’intera Asst...

