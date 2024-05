(Di sabato 4 maggio 2024) La Bgy Airport . Domenica 5 maggio alle 7 in via Marzabotto parte l’evento, giunto alla 26ª edizione. Confermati i tre percorsi di diversa lunghezza. Il patron Manenti: «Speriamo nel meteo».

granfondo, festa per 2.500 ciclisti: «Ed è ancora possibile iscriversi» - La Bgy Airport . Domenica 5 maggio alle 7 in via Marzabotto parte l’evento, giunto alla 26ª edizione. Confermati i tre percorsi di diversa lunghezza. Il patron Manenti: «Speriamo nel meteo». Continua a leggere>>

Tattoo week-end, Carovana dei Sapori, castelli e sagra alpina: il week-end in provincia - Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la nuova edizione di Tattoo week-end a Chiuduno, la Carovana dei Sapori a Bagnatica, la sagra ... Continua a leggere>>

Domenica c’è la BGY Airport granfondo: tutte le modifiche alla viabilità in città e provincia - Domenica 5 maggio sarà poi la tradizionale area del Lazzaretto di Bergamo, nei pressi di partenza e arrivo in via Marzabotto, a tornare a colorarsi e ad accendere la festa della BGY Airport granfondo ... Continua a leggere>>