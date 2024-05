LBA - Virtus Bologna - Dolomiti Energia Trentino | dove vedere la partita in diretta

(Di sabato 4 maggio 2024) La, dopo la vittoria di Casale Monferrato contro Tortona, ospita la, che viene dalla sconfitta contro Pistoia. Con una vittoria, i felsinei si assicurerebbero di chiudere la regular season in testa. Le squadre si sono affrontate già in 16 occasioni...

Il LIVE in diretta di Virtus Bologna-Ragusa , sfida valida come gara-3 dei playoff della Serie A1 femminile 2023 / 2024 di basket . La Serie è giunta alla partita decisiva: chi vince questo match, infatti, si qualifica per le semifinali, dove troverà Schio. Dopo aver perso a sorpresa in gara-1, ... Continua a leggere>>

bologna-Trento, Baldwin: «Non vogliamo accontentarci: passaggio importante verso i playoff» - virtus Segafredo bologna (1°, 21-8) vs. Dolomiti Energia Trentino (7°, 15-14) 30a giornata Serie A UnipolSai | virtus Segafredo Arena, ... Continua a leggere>>

bologna-Trento, Banchi: “Avversario che si è distinto in questa stagione per la capacità di competere ad ogni livello” - virtus Segafredo bologna vs Dolomiti Energia Trentino. Palla a due domani, domenica 05 maggio, ore 18.15 virtus Segafredo Arena. Diretta: DAZN, Eurosport ... Continua a leggere>>

virtus bologna confermata in Eurolega nel 2024-25 No, ha il 20% di chance di retrocedere in Eurocup - BASKET, EUROLEGA - Il CEO di Eurolega, Paulius Motiejunas, è categorico sui criteri di accesso per la prossima stagione. Con la promozione del Paris Basketball, ... Continua a leggere>>