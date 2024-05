Fenomeno-Schettini | la scienza in tv funziona - ma rischia di tradire se stessa

(Di sabato 4 maggio 2024) Il Corriere della Sera, che un tempo era il più arcigno e compassato fra i quotidiani italiani, ieri ha celebrato il successo televisivo di Vincenzo, che pur insegnando fisica a scuola certamente non si può dire che abbia quell'aplomb o quella postura che un tempo sembravano connaturate al ruolo. Vestito casual, con uno sguardo luciferino e una capigliatura niente affatto ordinata (ha gigioneggiato sul suo ciuffo definendolo «un atto di ribellione contro la gravità»),aveva già raggiunto una certa popolarità sui social, facendosi riprendere mentre faceva lezione e postando i video. Le sei puntate del programma La fisica dell'amore, andate in onda in seconda serata su Rai2, hanno sbaragliato la concorrenza, raggiungendo share ragguardevoli e inaspettati. Il segreto è presto detto: una semplificazione estrema di una materia ostica ...

