Nessuna alleanza con conservatori e nazionalisti Il Pse con Schelin risponde a von der Leyen

(Di sabato 4 maggio 2024) Lo aveva anticipato in una intervista rilasciata questa mattina, lo ha confermato da Berlino la segretaria del Partito democratico Elly Schlein: i socialisti europei, di cui fa parte il Pd, non si alleeranno mai con le forze conservatrici né nazionaliste. Una risposta, quella del Partito socialista europeo, all’apertura fatta da Ursula von dernegli scorsi giorni, a una possibile intesa di questa natura. E l’occasione è stata proprio la conferenza del Partito socialista europeo che si è riunito oggi a Berlino, alla quale hanno partecipato oltre alla leader del Pd il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente del Pes Stefan Löfven, il candidato comune del Pes Nicolas Schmit, il segretario generale del Pes Giacomo Filibeck, il co-leader dell’Spd Lars Klingbeil, la Spitzenkandidat dell’Spd Katarina Barley, il Segretario generale dell’Sspd Kevin Kühnert, la ...

