Sondaggi politici - la Lega torna a crescere mentre calano Pd e M5s | chi arriva meglio alle europee

«Io non c’ero 40 anni fa, sono del 1973 e ho fatto la prima tessera nel 1990. Ringrazio colui che tutto ha cominciato. Senza Umberto Bossi non saremmo qui e milioni di italiani non parlerebbero di libertà». Dal palco della Festa della Lega a Varese, Matteo Salvini ha risposto alle critiche ... Continua a leggere>>