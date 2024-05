(Di sabato 4 maggio 2024) Èper la giornata di domenica 5 maggio ildel gruppo dirimasto bloccato sull'isola di, in, da più di una settimana. Secondo quanto si apprende, è stato organizzato undiretto negli Emirati, da dove i connazionali potranno poi fare ritorno in Italia.

10.00 15 turisti italiani sono bloccati sull'isola di Socotra, nello Yemen .Partiti da Abu Dhabi con il volo settimanale che porta all'isola,non sanno come fare rientro a causa della guerra civile. L'Unità di crisi della Farnesina è in contatto con loro e con i familiari. I collegamenti ... Continua a leggere>>

Ludovica Russo ha 34 anni, fa l’infermiera in Pronto Soccorso a Belluno, ed è tra i 31 turisti italiani bloccati dal 29 aprile scorso in Yemen . Una vacanza da sogno si è trasformata, infatti, in un incubo per il gruppo di viaggiatori partito il 22 aprile dall’Italia per raggiungere l’isola di ... Continua a leggere>>

Yemen , turisti italiani bloccati nel Paese: arriva l’importante svolta . Gli ultimi aggiornamenti Se non si tratta di una vera e propria svolta allora poco ci manca. La cosa certa è che i 15 turisti italiani , rimasti bloccati nello Yemen (precisamente a Socotra), non stavano aspettando altro se non ... Continua a leggere>>

turisti italiani bloccati sull’isola di Socotra in Yemen: previsto per domani il volo di rientro - È previsto per la giornata di domenica 5 maggio il rientro del gruppo di turisti italiani rimasto bloccato sull'isola di Socotra, in Yemen, da più di ... Continua a leggere>>

Marco Gallo: "Il Giro d'Italia per promuovere il turismo sportivo nella Granda" - Il candidato alla Regione nella lista “Cirio Presidente. Piemonte moderato e liberale” vede nella tappa che arriva a Fossano una grossa chance di promozione: “Sfruttiamola al meglio” ... Continua a leggere>>

Roma, turista picchiato e rapinato in piazza Trilussa del Rolex da 30mila euro: due rapinatori in fuga - Accerchiato, aggredito e rapinato del suo Rolex da 30.000 euro. Brutta avventura per un turista messicano di 29 anni che venerdì notte stava passeggiando sul lungotevere ... Continua a leggere>>