Pesco Sannita la casa albergo per anziani cresce in spazi e servizi

Benevento, contributo alla finanza pubblica: Sannio «debitore» dello Stato per 600mila euro - Contributo alla finanza pubblica, un decreto InterniMef quantifica in poco più di 600mila euro le somme che Provincia e Comuni sanniti dovranno versare allo Stato per il 2024. La stessa somma andrà ...

A Cautano si monitoreranno i terremoti: ok all'attivazione di una stazione di rilevamento sismico - A Cautano sarà attivata una stazione di rilevamento sismico. Lo ha deciso l'amministrazione Gisoldi con una delibera di giunta dello scorso 15 aprile: il Comune ha infatti sottoscritto una convenzione ...

Sicurezza, approvati i progetti per la videosorveglianza in 35 Comuni sanniti - Il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Benevento, presieduto dal Prefetto Carlo Torlontano, ha approvato ieri mattina i progetti per la realizzazione e l'implementazione di si ...