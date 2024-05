Traffico Roma del 04-05-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 4 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità laterale di via Tiburtina in direzione centro tra via dei Durantini via delle Cave di Pietralata fino alle ore 21 di questa sera in zona Eur presso il palazzo dello Sport 2 spettacoli uno iniziato alle ore 14:30 l’altro previsto alle 18:30 possibili disagi in tutta l’area di accende il piazzale per afflusso e deflusso spettatori fino alle ore 19:30 sul ponte della musica Armando Trovajoli avrà luogo un’iniziativa possibili difficoltà di circolazione tra il della Vittoria il Flaminio possibili rallentamenti a partire dalle ore 18 per no processione che interesserà a via di Tor Cervara Piazza De Cupis via di Tor Sapienza deviazioni e variazioni per le linee bus 058 150 e 313 vediamo che il sabato come anche il venerdì le metro prolungano il servizio ultime corse dai capolinea alle ...