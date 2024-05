Eleonora Giorgi più forte della malattia | accompagna il figlio all’altare

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 4 maggio 2024) Pubblicato il 4 Maggio, 2024 Commuove e infonde energia. E’ un inno alla positività quell’incedere distretta la braccio del, felice di poterlore. Perché l’attrice e produttrice è nel pienosua battaglia contro il tumore al pancreas. Lo ha scoperto lo scorso dicembre e un mese fa, dopo l’operazione per rimuoverlo, ha rivelato quel che sta affrontando. E giovedì ha potuto esaudire uno dei desideri in questo difficile periodo, quello di poterere il suo primogenito, Andrea Rizzoli, nel giorno più bello. Per l’occasione, ha indossato un abito bianco e azzurro, con decorazioni floreali. Il colore dell’abito risaltava ancora di più il biondo dei capelli e la gioia che ha provato in quel momento, ...