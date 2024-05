Allarme 007 Ucraina | Russia potrebbe prendere paesi Baltici in 7 giorni

Il generale Giorgio Battisti spiega a Fanpage.it quali potrebbero essere i risvolti sul campo di battaglia del massiccio pacchetto di aiuti approvato da Washington per l’Ucraina tra cui i missili Atacms: "Scorte per dar fiducia a Kiev ma non consentono di poter riprendere una offensiva".Continua a ... Continua a leggere>>