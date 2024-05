L’odissea delle tragedie sincrone di Gaza e Kyiv

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 4 maggio 2024) Ucraina e Medio Oriente, il pendolo del pericolo più grave del doppio incubo dell’Occidente sta raggiungendo una sincronia in bilico sullee i massacri dei popoli: ucraini, israeliani e palestinesi. Sul fronte del Donbass, pur di avanzare di qualche chilometro e offrire a Vladimir Putin l’alibi di un successo militare da ostentare alla parata del 9 maggio a Mosca, per l’anniversario della vittoria nella seconda guerra mondiale, l’armata russa non ha esitato a utilizzare armi chimiche. Lo provano i rilevamenti atmosferici analizzati dagli Stati Uniti e che attestano la presenza degli agenti soffocanti della cloropicrina e di gas CS e CN, che provocano lacrimazione e bruciore, difficoltà a tenere gli occhi aperti e difficoltà respiratorie. “L’uso di tali sostanze chimiche proibite dalle convenzioni internazionali e dalle Nazioni Unite non é un incidente isolato, ...