Con Macron a fine corsa e Scholz in crisi l’Italia può essere faro in Ue Parla Martusciello FI

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 4 maggio 2024) L’addio alle auto a benzina e diesel è stato un errore ideologico di chi non sa che il monopolio delle batterie è in mano alla Cina, ma il nuovomento europeo, dice a Formiche.net Fulvio, capodelegazione di Forza Italia almento europeo, avrà una nuova maggioranza trainata da FI che potrà cambiare le cose. L’esponete azzurro inoltre analizza le prospettive popolari, ladi leadership franco tedesca e la possibilità che il nuovo presidente della Commissione europea sia un popolare. Quale l’obiettivo di Forza Italia alle prossime europee? Rafforzare l’area popolare e consentire al Ppe di poter guidare ulteriormente i processi delmento. Non dimentichiamoci che, secondo i trattati, il partito che prende più voti in qualche maniera indica al Consiglio europeo il presidente ...