Atletica - le formazioni dell’Italia per le World Relays | Jacobs e Tortu guidano la 4×10 - Dosso lancia le donne

(Di sabato 4 maggio 2024) Antonio La Torre ha svelato lein vista delle, i Mondiali di staffette che andranno in scena questo weekend a Nassau (Bahamas). Si incomincerà questa notte con le batterie: le prime dueclassificate di ogni serie si qualificheranno alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il Direttore Tecnico ha confermato la composizione delle0 vista agli ultimi Mondiali (uomini secondi,quarte). Roberto Rigali aprirà la gara e passerà il testimone a Marcell, pronto a scatenarsi sul rettilineo opposto. Il Campione Olimpico lancerà poi la curva di Lorenzo Patta, prima delto finale di Filippo. Zaynabuscirà dai blocchi di partenza, poi si ...

... provenienti da tutta Italia dalla siciliana Virtus Trapani alla ... Gli spostamenti delle formazioni tra i palazzetti e le strutture ...come le presenze alberghiere nella città di Arezzo nei giorni dell'... Continua a leggere>>

E poi, raccontano le cronache dell'epoca, tutti avevano comprato ... in grado di dominare in Italia per un decennio e poi di portare ...il presidente granata avrebbe voluto allestire due formazioni ... Continua a leggere>>