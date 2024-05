LIVE Gloucester-Benetton Treviso 18-11 - Challenge Cup rugby 2024 in DIRETTA | Hastings riporta sul +7 gli inglesi

(Di sabato 4 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA49? Non sbaglia, i padroni di casa vanno sul +7.18-11! 48? L’arbitro punisce il fuorigioco commesso dagli avversari,va per i pali. 46? Calcio di punizione guadagnato dai padroni di casa che optano per la touché. 45? Rientra in campo Mercher dopo la fine dei 10? di stop. Fuori Nicotera, dentro Lucchesi per il. Cambi anche per il: Socino rimpiazza Vivas. 44? I ragazzi di Bortolami perdono il pallone a cinque metri dalla linea di meta, ottimo turnover messo a segno dai padroni di casa. 42? Possesso del pallone che è ancora nelle mani del. 41? Combinazione tra Ratave e Smith, l’estremo delprova ad ...

