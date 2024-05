Sarebbe nel suo diritto naturale farci del male per proteggersi | come gli esseri umani potrebbero maltrattare l’intelligenza artificiale in questo momento senza nemmeno saperlo

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 4 maggio 2024) Impatto delsull’tà(AI) sta diventando sempre più presente e stiamo avvicinandoci sempre di più alGenerale (AGI), con previsioni che indicano la possibilità di superareumana in diverse discipline nei prossimi anni. Tuttavia, l’adozione di nuove tecnologie comporta rischi, soprattutto quando si tratta di tecnologie complessel’IA. Se da un lato potrebbe migliorare la nostra vita quotidiana, dall’altro potrebbe rappresentare una minaccia per la nostra esistenza e richiedere un’approccio etico e responsabile. Guidarecon Etica Nell Watson, ricercatore presso l’Institute of ...