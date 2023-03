Abusi sui minori nella diocesi di Monaco, tutti prosciolti (compreso Ratzinger). La Procura: “Casi ormai prescritti”. Critiche di Verdi e Fdp (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Procura della repubblica di Monaco di Baviera ha chiuso martedì senza nessun rinvio a giudizio tutte le indagini per complicità nei Casi di Abusi sessuali contro minori nella diocesi di Monaco e Frisinga che erano state aperte nel 2018. Illustrando alla stampa gli esiti degli accertamenti svolti è emerso che tra gli indagati furono iscritti anche gli ex arcivescovi di Monaco Joseph Ratzinger (poi Papa Benedetto XVI) e Friedrich Wetter. I fascicoli nei loro confronti vennero però chiusi già anni fa per assenza di comportamenti penalmente rilevanti. Come ha indicato il Procuratore generale Hans Kornprobst, che ha diretto l’inchiesta, la soglia per una prosecuzione penale per i reati in esame è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ladella repubblica didi Baviera ha chiuso martedì senza nessun rinvio a giudizio tutte le indagini per complicità neidisessuali controdie Frisinga che erano state aperte nel 2018. Illustrando alla stampa gli esiti degli accertamenti svolti è emerso che tra gli indagati furono iscritti anche gli ex arcivescovi diJoseph(poi Papa Benedetto XVI) e Friedrich Wetter. I fascicoli nei loro confronti vennero però chiusi già anni fa per assenza di comportamenti penalmente rilevanti. Come ha indicato iltore generale Hans Kornprobst, che ha diretto l’inchiesta, la soglia per una prosecuzione penale per i reati in esame è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IWantToHugHoran : RT @DarkLadyMouse: Comunque se ritieni che gli abusi sessuali sui bambini non siano gravi quanto farli venire al mondo con la gpa, qualche… - LucioRotunno : RT @DarkLadyMouse: Comunque se ritieni che gli abusi sessuali sui bambini non siano gravi quanto farli venire al mondo con la gpa, qualche… - buonventovany : RT @DarkLadyMouse: Comunque se ritieni che gli abusi sessuali sui bambini non siano gravi quanto farli venire al mondo con la gpa, qualche… - SerenaBellavita : RT @DarkLadyMouse: Comunque se ritieni che gli abusi sessuali sui bambini non siano gravi quanto farli venire al mondo con la gpa, qualche… - lauraskosmo : RT @DarkLadyMouse: Comunque se ritieni che gli abusi sessuali sui bambini non siano gravi quanto farli venire al mondo con la gpa, qualche… -