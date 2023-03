Roma, che botta: Karsdorp operato al menisco, stagione già finita? (Di martedì 21 marzo 2023) Piove sul bagnato per Rick Karsdorp, che rischia di aver concluso la sua stagione con quasi tre mesi d'anticipo. Il terzino giallorosso, che nei giorni scorsi era stato sottoposto ad un intervento ... Leggi su gazzetta (Di martedì 21 marzo 2023) Piove sul bagnato per Rick, che rischia di aver concluso la suacon quasi tre mesi d'anticipo. Il terzino giallorosso, che nei giorni scorsi era stato sottoposto ad un intervento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Lazio, #Lotito: 'C'era un giocatore della Roma nudo che litigava, non mi è andata giù' - Antonio_Tajani : Oggi a #Bruxelles ho presentato ai miei colleghi ministri la candidatura di @Expo2030Roma. L'Alto Rappresentante Ue… - NicolaPorro : ?? ESCLUSIVO ?? Guardate cosa ci mostra @mariogiordano5 : la chat che imbarazza #Gualtieri e il #Pd a Roma (VIDEO) ?? - maritosenzacena : @HaRagioneNonno @PiLu975 @PatriziaCaronna @Lucafale ahahahah allora hai svoltato, me invitassero a me penserei la c… - Angelmays65 : RT @HoaraBorselli: #JasmineCristallo ha trovato la soluzione per l’immondizia a Roma : “Se ciascuno differenziasse, come faccio io, che non… -