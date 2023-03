Quanti sono i finalisti del GF Vip, le percentuali del televoto e i sondaggi su chi va in finale (Di martedì 21 marzo 2023) Quanti sono i finalisti del GF Vip Mancano esattamente 15 giorni al termine della settima edizione del Grande Fratello Vip. La data della finalissima si avvicina, ma Quanti sono i finalisti del GF Vip che proveranno a conquistare la vittoria. Il regolamento del reality, nella stagione più lunga di sempre che supererà i 200 giorni, prevede una modalità ben precisa per eleggere il vincitore assoluto. Nella casa ci sono ancora Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Milena Miconi e Nikita Pelizon. Chi accederà alla serata decisiva ? GF Vip percentuali del televoto dei finalisti e i sondaggi su chi va in ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 21 marzo 2023)del GF Vip Mancano esattamente 15 giorni al termine della settima edizione del Grande Fratello Vip. La data della finalissima si avvicina, madel GF Vip che proveranno a conquistare la vittoria. Il regolamento del reality, nella stagione più lunga di sempre che supererà i 200 giorni, prevede una modalità ben precisa per eleggere il vincitore assoluto. Nella casa ciancora Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Milena Miconi e Nikita Pelizon. Chi accederà alla serata decisiva ? GF Vipdeldeie isu chi va in ...

