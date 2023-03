“Purtroppo è andata così”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, decisione sofferta e inevitabile (Di martedì 21 marzo 2023) Niente da fare per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Questo matrimonio, citando Manzoni, “non s’ha da fare”. O almeno così sembra. La data infatti è slittata ancora e a rivelarlo è proprio la diretta interessata. Rispondendo infatti alle domande dei followers su Instagram, Cecilia ha fatto sapere che le nozze con Ignazio Moser slitteranno ancora una volta. Non solo, la sorella di Belen ha confermato anche un altro fatto interessante: ovvero che di fatto ancora non c’è una data precisa. La Cechu, come la chiamano a casa, ha raccontato ai follower che i due avevano scelto una data ma è poi cambiata per motivi di famiglia. Da quello che racconta la Rodriguez, i due all’inizio si sarebbero dovuti sposare ad agosto 2023. A quel punto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 marzo 2023) Niente da fare per. Questo matrimonio, citando Manzoni, “non s’ha da fare”. O almenosembra. La data infatti è slittata ancora e a rivelarlo è proprio la diretta interessata. Rispondendo infatti alle domande dei followers su Instagram,ha fatto sapere che le nozze conslitteranno ancora una volta. Non solo, la sorella di Belen ha confermato anche un altro fatto interessante: ovvero che di fatto ancora non c’è una data precisa. La Cechu, come la chiamano a casa, ha raccontato ai follower che i due avevano scelto una data ma è poi cambiata per motivi di famiglia. Da quello che racconta la, i due all’inizio si sarebbero dovuti sposare ad agosto 2023. A quel punto ...

