Hamas | Ultima possibilità per ostaggi

(Di martedì 7 maggio 2024) 17.40 Un alto responsabile disotto anonimato ha definito i colloqui del Cairo come "l'" per salvare la vita deglie ha aggiunto che una delegazione dell'organizzazione palestinese raggiungerà la capitale egiziana. Le brigate Ezzeddin al-Qassam, l'ala militare di, hanno annunciato la morte di Judy Feinstein, una donna israeliana presa ino il 7 ottobre. La 70enne sarebbe morta in seguito alle ferite riportate durante un bombardamento israeliano.

Roma, 7 maggio 2024 – Pesanti bombardamenti nella notte a Rafah . Sono “attacchi mirati” di Israele per aumentare la pressione sulla città al sud della Striscia, da settimane indicata come obiettivo di un’operazione di terra, in vista dei nuovi ...

Hamas, ostaggio di 70 anni morta per le bombe israeliane - hamas, ostaggio di 70 anni morta per le bombe israeliane - Lo riporta la radio turca Tnt. Secondo quanto riferito, la donna sarebbe morta "in mancanza delle necessarie cure mediche a causa della distruzione degli ospedali nella Striscia di Gaza da parte di ...

Gaza: Hamas accetta la proposta dei mediatori sul cessate il fuoco, Israele non conferma - Gaza: hamas accetta la proposta dei mediatori sul cessate il fuoco, Israele non conferma - hamas accetta la proposta di cessate il fuoco effettuata dai mediatori di Egitto e Qatar per porre fine a sette mesi di guerra con Israele. Il suo capo politico, Ismail Haniyeh, ha dato la notizia in ...

Medio Oriente, i punti chiave del dibattito tra Hamas e Israele - Medio Oriente, i punti chiave del dibattito tra hamas e Israele - Continuano le trattative per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Ecco i punti chiave del dibattito tra hamas e Israele.