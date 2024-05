L’Isola naufragata di Luxuria | cosa è andato storto e perché la conduzione non c’entra

(Di martedì 7 maggio 2024) L'isola dei famosi è in un imbuto dal quale è difficile uscire. Vladimirallaè stata l'ennesima scelta azzardata ma non è colpa sua. Non è una questione di capacità o simpatia, c'è un problema superiore che stringe i reality nella morsa della noia. Personaggi sempre più artefatti che si sottopongono a dinamiche di gioco ormai cristallizzate nel tempo. L'unica vera sfida è sintonizzarsi o rimanere svegli. Urge il brivido di accogliere nuove idee.

