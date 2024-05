Ultime Notizie Roma del 07-05-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

cronaca in apertura terremoto in regione liguria il governatore Giovanni Toti è stato arrestato oggi nell'ambito di un'inchiesta della direzione Distrettuale Antimafia di Genova e della Guardia di Finanza coordinata dalla procura che vede altre 9 persone destinatarie di misure cautelari e ai domiciliari indagato per corruzione per l'esercizio della funzione per atti contrari ai dov'eri d'ufficio ho detto della Maxi indagine sono presunte tangenti altri Don't essere tra imprenditori tra cui spicca l'immobiliarista Aldo Spinelli è l'ex presidente dell'autorità portuale Paolo Emilio Signorini finito in carcere coinvolto anche il capo di gabinetto di Toti Matteo Cozzani attualmente ai domiciliari accusato di favorire la mafia un esecuzione di misure cautelari ...