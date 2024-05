Unione Europea, da ora si cambia : in arrivo delle nuove regole per quanto riguarda il miele e le marmellate e non solo Direttamente dal Consiglio dell’Unione Europea, in Lussemburgo, arrivano delle nuove norme che riguardano alcuni prodotti. In ...

Il Comune ha firmato una convenzione con il tribunale e Pisamo per ridurre l’orario dei parcheggi in piazza della Repubblica, riservato ai dipendenti degli uffici giudiziari. Un accordo che nasce dalle richieste sempre più impellenti dei ...

Riforma Patto stabilità, per l’Upb applicare le nuove regole è complicato per gli enti territoriali - Riforma Patto stabilità, per l’Upb applicare le nuove regole è complicato per gli enti territoriali - Nell’approfondita memoria per le Commissioni, l’UPB ha fornito gli elementi di riforma del quadro di regole di bilancio della UE, un confronto di scenari di finanza pubblica tra nuove regole e quella ...

Ucraina Russia, Kiev: sventato un piano russo per assassinare Zelensky. LIVE - Ucraina Russia, Kiev: sventato un piano russo per assassinare Zelensky. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina Russia, Putin è arrivato al Cremlino per la cerimonia di insediamento. LIVE ...

L’abuso d’ufficio alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici - L’abuso d’ufficio alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici - Con sentenza n. 16659/2024, la Corte di Cassazione, sez. Penale, è intervenuta in materia di abuso di ufficio con riferimento a una procedura di affidamento diretto di un appalto c.d. sotto soglia. La ...