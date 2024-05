A luci accese - nelle scuole milanesi corsi di educazione sessuale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 7 maggio 2024) MILANO (ITALPRESS) – Permettere agli studenti dellesuperioridi accedere adiaffettiva e. E' questo lo scopo del progetto “A”, nato da un accordo tra Comune di Milano e Reckitt Benckiser Healthcare con Durex Italia e illustrato oggi a Palazzo Marino.Un'iniziativa importante se si pensa che, in base al Report-GEM dell'UNESCO del 2023, l'Italia è tra i 6 paesi europei a non aver disposto programmi formali e obbligatori diaffettiva e.Questa carenza ha diverse conseguenze sul piano sociale, come ha evidenziato il report nazionale del 2023 realizzato dell'Osservatorio Giovani e Sessualità realizzato da Durex e ...