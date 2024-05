Imu 2024 - ecco quanto e quando si paga l’acconto Rimborsi ed esenzioni | tutte le novità La guida

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 7 maggio 2024) Si sta avvicinando il termine entro cui assolvere almento delper l’Imu (Imposta municipale unica) relativa alla proprietà di immobili o pertinenze, destinata anche a una più ampia platea: titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione; genitore affidatario per l’immobile assegnato dal giudice; concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria dal momento della consegna e per tutta la durata del contratto. La scadenza richiamata in apertura è fissata al 17 giugno (il termine reale era il 16 giugno, che però cade di domenica) ed è, dunque, essenziale assicurarsi di compilare correttamente il Modello F24. Per ilmento delImu occorre fare riferimento alle aliquote deliberate dal Comune per il 2023. Il sistema delle ...