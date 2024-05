(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 mag. -(Adnkronos) - "Laè un fenomeno molto complesso e caotico e bisogna riuscire a governarlo: per farlodiper ancorare informazioni, competenze e dati a un contesto chiaro e preciso". Lo dice, co-founder di.it, intervenuto al convegno 'Come rendere concreta la' organizzato da Sostenibile Italia in collaborazione con Adnkronos, al palazzo dell'Informazione a Roma . "Una volta individuati dati di informazione e riferimenti credibili, si tratta di inserirli in piani aziendali, istituzionali o individuali e passare dalla prima fase alla messa a punto di un piano di concretizzazione, per poi seguire azioni concrete", prosegue ...

Così il co-founder di SostenibileOggi.it, intervenuto al convegno 'Come rendere concreta la Sostenibilità ' organizzato da Sostenibile Italia in collaborazione con Adnkronos "La Sostenibilità è un fenomeno molto complesso e caotico e bisogna ...

Roma, 7 mag. -(Adnkronos) - "La Sostenibilità è un fenomeno molto complesso e caotico e bisogna riuscire a governarlo: per farlo servono punti di riferimento certi per ancorare informazioni, competenze e dati a un contesto chiaro e preciso". Lo ...

Roma, 7 mag. -(Adnkronos) – “La Sostenibilità è un fenomeno molto complesso e caotico e bisogna riuscire a governarlo: per farlo servono punti di riferimento certi per ancorare informazioni, competenze e dati a un contesto chiaro e preciso”. Lo ...

Sostenibilità, Livi (SostenibileOggi): "Per governarla servono punti di riferimento certi" - ...la Sostenibilità' organizzato da Sostenibile Italia in collaborazione con Adnkronos "La sostenibilità è un fenomeno molto complesso e caotico e bisogna riuscire a governarlo: per farlo servono punti ...

"L'industria sia al centro della Ue Serve un Fondo per le transizioni" - Un approccio competitivo alla sostenibilità non è un'esigenza solo dell'Italia, è condivisa anche ... E per farlo servono molte risorse: ribadisco ancora una volta la necessità di un fondo comune ...