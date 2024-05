Allenamento Juve - NOVITA’ per quanto riguarda gli INFORTUNATI Le ultime dalla Continassa

(Di martedì 7 maggio 2024): Alex Sandro verso il recupero, Yildiz sta bene.in vista della gara contro la Salernitana E’ terminato poco fa l’dellaallain preparazione alla partita di domenica alle 18 contro la Salernitana allo Stadium. Alex Sandro, assente con la Roma per via di un affaticamento muscolare, è sulla via del recupero. Pure Yildiz, fermato da una gastroenterite nei giorni scorsi,

Paolo Paganini: 'Conte vuole la Juventus e le sue quotazioni salgono' - Paolo Paganini: 'Conte vuole la juventus e le sue quotazioni salgono' - Cesare Prandelli parlando invece di Thiago Motta ha detto: 'Vederlo sulla panchina della juventus non mi stupirebbe' ...

Juventus, Vlahovic verso la permanenza: Giuntoli punta su di lui - juventus, Vlahovic verso la permanenza: Giuntoli punta su di lui - Si va sempre più verso una riconferma di Vlahovic in bianconero. I suoi numeri, 17 gol e 3 assist, sono giudicati molto buoni dalla dirigenza e non c'è al momento la volontà di investire un budget ...

Calcio: Moggi, 'Conte uomo giusto per Milan o Juve, non credo voglia tornare al Chelsea' - Calcio: Moggi, 'Conte uomo giusto per Milan o juve, non credo voglia tornare al Chelsea' - Roma, 7 mag. - (Adnkronos) - "Antonio Conte è l'uomo giusto per risollevare sia il Milan che la juventus e la mia sensazione è che possa andare in uno di questi due club. In bianconero sarebbe un gran ...