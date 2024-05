Toscana - sicurezza sul lavoro | mille ispezioni in più nei cantieri

(Di martedì 7 maggio 2024) Firenze, 7 maggio 2024 - Nel 2024 la Regioneintende farein più sui, arrivando a quota 4.500 verifiche a tutela dellasul. È questo l'obiettivo che palazzo Strozzi Sacrati ribadisce in una nota, precisando che per centrare il traguardo intende assumere con un contratto di tre anni 25 ispettori con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (11 nell'Asl Centro, otto nell'Asl Nord Ovest, sei nell'Asl Sud Est) e otto dirigenti (di cui quattro nell'azienda sanitaria centrale e gli altri distribuiti equamente fra le altre due aziende). A finanziare le loro retribuzioni la Regione prevede uno stanziamento annuo di 1,6 milioni garantiti tramite un apposito fondo alimentato dalle sanzioni comminate in materia di ...

La Regione Toscana nel 2017 abolì il settore "Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro", dice Tommaso Fattori. E Laura Scalia della CGIL: "Non chiamateli "incidenti", quando si muore sul lavoro non è mai una casualità".Continua a leggere

Firenze, 1 maggio 2024 – Inutile pulirsi la coscienza scandendo gli innumerevoli "mai più" che sentiamo ripetere come un mantra della politica da clic. Per dar seguito ai "mai più" servono prima coerenza e poi investimenti sulla prevenzione. Che ...

Più controlli nei cantieri, le Asl assumono 33 persone - Più controlli nei cantieri, le Asl assumono 33 persone - senza tenere conto delle competenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro attribuite al sistema sanitario nazionale fin dalla sua istituzione, la Regione toscana ha deciso invece di mettere in ...

Più controlli nei cantieri, dalla Regione nuove assunzioni di operatori e dirigenti nelle Asl - Più controlli nei cantieri, dalla Regione nuove assunzioni di operatori e dirigenti nelle Asl - La giunta toscana punta ad effettuare, dal 2024, mille ispezioni l'anno in più nei cantieri, arrivando a controllarne circa 4500. Per centrare l’obiettivo ...

Flash mob Uil a Firenze contro infortuni con 200 bare di cartone - Flash mob Uil a Firenze contro infortuni con 200 bare di cartone - Oltre duecento bare di cartone (203 per la precisione) in piazza della Signoria a Firenze, di fronte a Palazzo Vecchio, per commemorare le vittime sul lavoro in toscana negli ultimi anni e chiedere ...