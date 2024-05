Mattarella - rafforzare l' Onu contro i vetero-nazionalismi

(Di martedì 7 maggio 2024) "Spinte-nazionalistiche, pulsioni neo-imperialiste se non neo-colonialiste, competizione tra potenze in luogo di cooperazione, ripropongono una polarizzazione del sistema internazionale che nuoce alla libertà e alla parità delle relazioni tra gli Stati e i popoli e mette a rischio la pace. E' più importante che mai, allora,le istituzioni multilaterali, a cominciare dalle Nazioni Unite". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, parlando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Nicosia, 26 feb. (askanews) – “ sfide inimmaginabili fino a pochi anni fa si sono affacciate: dall’aggressione russa all’Ucraina, allo scellerato attacco dei terroristi di Hamas, con le sue drammatiche conseguenze in termini umanitari – con ...

Mattarella all'Onu: «Critiche fondate al sistema Nazioni Unite, Russia responsabile di aver riportato la guerra in Europa» - mattarella all'Onu: «Critiche fondate al sistema Nazioni Unite, Russia responsabile di aver riportato la guerra in Europa» - Il presidente della Repubblica a New York:«No all'operazione a Rafah, la causa scatenante della crisi è l'attacco del 7 ottobre» ...

