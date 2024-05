Madonna di Trevignano - le chat su donazioni e profezie tra Gisella e Scozzar - il frate arrestato per maltrattamenti

(Di martedì 7 maggio 2024) Una nuova valanga di ombre si abbatte intorno alla vicenda delle presunte apparizioni delladialla sedicente veggenteCardia, al secolo Maria Giuseppa Scarpulla. Secondo quanto riportato da Mattino 4, alcuneincastrerebbero la donna e l’exGiulio Mariao, al secolo Giambattista, sospeso in via definitiva dall’ordine dei Frati Francescani dell’Immacolata enei mesi scorsi, poi sottoposto ai domiciliari, per presuntiai danni di moglie e figli del suo principale seguace. A provare il loro stretto rapporto ci sono pagine e pagine di trascrizioni delleintercorse tra i due nelle quali si parla anche didei fedeli. Proprio a padre ...

Arrivano nuove norme del Vaticano su apparizioni e fenomeni soprannaturali - Arrivano nuove norme del Vaticano su apparizioni e fenomeni soprannaturali - Il Vaticano, e in particolare il Dicastero per la Dottrina della fede, sta per varare nuove norma "per discernere su apparizioni ed altri fenomeni soprannaturali". Le nuove regole per valutare la veri ...

Madonna di Trevignano, le chat su donazioni e profezie tra Gisella e Scozzaro, il frate arrestato per maltrattamenti - madonna di trevignano, le chat su donazioni e profezie tra Gisella e Scozzaro, il frate arrestato per maltrattamenti - Nell'informativa della Polizia di Stato alla Procura sull'ipotesi di maltrattamenti per cui padre Scozzaro è ai domiciliari insieme ad un adepto, ci sono ...

Trevignano, le chat tra Gisella e l’ex frate Scozzaro/ Messaggi della Madonna “corretti” e inviati in pdf… - trevignano, le chat tra Gisella e l’ex frate Scozzaro/ Messaggi della madonna “corretti” e inviati in pdf… - Una nuova valanga di ombre si abbatte intorno alla vicenda delle presunte apparizioni della madonna di trevignano alla sedicente veggente Gisella Cardia, al secolo Maria Giuseppa Scarpulla. Secondo ...