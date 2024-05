Toti arrestato - dalle suite a Montecarlo alla borsa Chanel e l' Apple Watch | i beni di lusso ricevuti da Paolo Emilio Signorini

(Adnkronos) – Anche Paolo Emilio Signorini , attuale ad di Iren , è finito in carcere nell’ambito dell’inchiesta per corruzione che ha portato agli arresti domiciliari il governatore ligure Giovanni Toti . Anche lui, già presidente dell’Autorità di ...

Il gruppo, che ha convocato un consiglio di amministrazione straordinario, in una nota: "Attivate procedure per garantire continuità aziendale" Anche Paolo Emilio Signorini, attuale ad di Iren, è finito in carcere nell’ambito dell’inchiesta per ...