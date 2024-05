Giro d’Italia - Simone Consonni | Volevamo la vittori - tutta la squadra schierata per Milan

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 7 maggio 2024) Una buona fetta del successo di Jonathanva a. Nella quarta tappa delcon arrivo ad Andora, il ventinovenne nato a Ponte San Piero è stato fondamentale per laa del suo capitano nella Corsa Rosa. Negli ultimi tre chilometri è stato infatti un grande protagonista. Prima è andato a riprendere quasi da solo Filippo Ganna, che era partito all’inizio del Capo Mele, per poi trovare la forza di lanciare la volata diche negli ultimi 200 metri ha sprigionatola sua potenza. Non a caso, i compagni didella Lidl-Trek sono andati ad abbracciare in maniera molto convinta. Che a caldo si lascia andare anche ad una battuta: “Una gran volata. Negli ultimi ...