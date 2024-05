FOTO Chiesa in frantumi nel sito Unesco - la denuncia del Comitato civico Portosalvo

(Di martedì 7 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAllarme per la storicadi San Giovanni Battista delle Monache in via Costantinopoli si sbriciolano i cornicioni della preziosa facciata, realizzata nel ‘700 da Giovan Battista Naclerio, compromessa e mai restaurata dal lontano terremoto dell’80 – ladi Antonio Pariante, presidente deldi. “Ladi San Giovanni Battista delle Monache si trova a Napoli, in via Santa Maria di Costantinopoli. L’edificio risale al 1673, ma vide il suo completamento, ad opera di Picchiatti, nel 1683. La facciata della struttura invece fece la sua comparsa solo nel secolo successivo, venne curata dal Nauclerio. Nel 1930, dopo un terremoto, iniziò il restauro della. Dopo ben 40 anni (1970) si consolidò la ...

