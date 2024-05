Libia e Piano Mattei - il binomio funziona La visita di Meloni a Tripoli secondo Checchia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 7 maggio 2024) Un altro tassello di quel puzzle geopolitico chiamatoè stato posizionato oggi indal presidente del Consiglio, Giorgia, che ha incontrato il primo ministro del Governo di Unità Nazionale libico, Abdul Hamid Mohammed Dabaiba, il presidente del Consiglio presidenziale libico Mohammed Yunis Ahmed Al-Menfi e il generale Khalifa Haftar. Un viaggio strutturato, come dimostra la presenza di tre ministri del governo che hanno plasticamente disteso la strategia italiana in loco, siglando accordi con gli omologhi libici in settori cardine delle istituzioni e della società. Nell’occasione è stato annunciato il Forum economico italo-libico aper fine ottobre al fine di sostenere il settore privato di entrambi i Paesi. Non sfugge che il quadro libico, caratterizzato da un crollo ...