Soffro di costipazione estrema - l’ultima vera ca***a è stata tre mesi fa | la storia dell’uomo che si è trovato con masse di scarti induriti bloccate nel colon

(Di martedì 7 maggio 2024) Sono capitati a tutti dei casi di stitichezza. Giorni o settimane dove il nostro sistema è un po’ “lento”. Ma quest’uomo (sfortunatamente per lui) ha battuto ogni record, con un ritardo di ben 3. I medici hanno detto che il suo gonfiore di stomaco era simile all’addome di una donna che aspetta un parto trigemellare. I dottori hanno spiegato il caso su un forum online, hanno affermato che il paziente soffriva di unacosìche i rifiuti si eranoe bloccati nel. Questo problema è noto, dal punto di vista medico, come impatto fecale. Attualmente, i medici stanno eliminando la massa rimasta incastrata nello stomaco in modo manuale o con l’aiuto di un clistere: in questo modo, quando il fluido viene introdotto nelper sciogliere le feci, poi ...

"Ho avuto fame per 9 mesi" Kelly Osbourne sulla difficile gravidanza col diabete gestazionale - "Ho avuto fame per 9 mesi" Kelly Osbourne sulla difficile gravidanza col diabete gestazionale - La celebrity si è aperta con People parlando della difficile gravidanza con il diabete gestazionale: 'Sono stata affamata per 9 mesi'.

L’alchimia dei 12 ingredienti, come creare piatti veg sorprendenti con elementi semplici ed economici - L’alchimia dei 12 ingredienti, come creare piatti veg sorprendenti con elementi semplici ed economici - Se ne stanno silenziosi nelle nostre dispense o in frigorifero, per settimane o mesi. E quando finalmente vengono presi in considerazione aggiungono ai nostri piatti un tocco in più, con il minimo sfo ...