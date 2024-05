Giubileo, Rocca: per Ares 118 in arrivo nuove assunzioni - Giubileo, Rocca: per Ares 118 in arrivo nuove assunzioni - (askanews) – Per quanto riguarda Ares 118 in vista del Giubileo “prevediamo l’assunzione 310 medici, 805 infermieri e 200 per il comparto tecnico, ovvero gli autisti dei mezzi”. Lo ha spiegato il ...

Lazio, maxi-piano assunzioni nella sanità: in arrivo 9.700 operatori - lazio, maxi-piano assunzioni nella sanità: in arrivo 9.700 operatori - Il Servizio sanitario del lazio passerà da 53.583 dipendenti nel 2023 a 62.662 nel 2025. Un aumento sostanzioso, pari al 17%. Una scommessa sul futuro. Questo permette anche di pianificare al meglio l ...

Presidente Regione Lazio Rocca visita nuovi reparti Ospedale San Camillo - Presidente Regione lazio Rocca visita nuovi reparti Ospedale San Camillo - ROMA (ITALPRESS) - Il Presidente della Regione lazio Francesco Rocca ha visitato questa mattina al San Camillo il nuovo reparto di Stroke Unit ...