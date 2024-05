Affitti a Dublino - il costo medio supera quello di Londra | 2 384 euro

(Di martedì 7 maggio 2024) Nel 2004 la percentuale di irlandesi proprietari di casa era del 81,80%, tra le più alte dipa, oggi è scesa al 70%. Un crollo ancora più sorprendente considerando che si è verificato nonostante la continua crescita del tasso di occupazione irlandese, oggi al 79,1%, e dei salari: lo stipendioin Irlanda (50 milaannui) è infatti il terzo più alto d’pa, dietro Danimarca e Lussemburgo e prima di Svezia e Finlandia. Come per il Regno Unito la principale ragione della crisi immobiliare irlandese è da cercare nel ritardo accumulato dai Governi nel realizzare politiche abitative lungimiranti e nell’esplosione del mercato deglibrevi. Risultato: in un decennio ilper un affitto aè raddoppiato raggiungendo a ...

Come per la capitale inglese trovare un alloggio conveniente per vivere in affitto a dublino significa guardare alle zone periferiche meglio collegate con il centro, scegliendo preferibilmente le aree ...